Adana'da 12. kattan düşen genç kız feci şekilde öldü! Geriye parçalanmış halde...

ADANA'da dengesini kaybederek 12. kattaki evlerinin balkonundan düşen 18 yaşındaki Beril Sert hayatını kaybetti. Sert'ten geriye dağılmış haldeki telefonu kaldı.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Beril Sert dün öğleden sonra 12. kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Bir süre burada duran Sert daha sonra telefonuna bakmaya başladı. Bu sırada Sert dengesini kaybederek balkondan düştü. Beton zemine düşen Sert’i gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın kendisiyle birlikte düşen telefonu da parçalandı. Olayı duyup eve gelen anne Tülay Sert gözyaşlarına boğuldu. Beril Sert’in cenazesi polisin ilk incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.