Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı! Ahmet Hakan yazdı: Yahu hala fark etmediniz mi?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Bülent Arınç’ın aldığı tepkinin nedeni “AİHM kararı uygulansın” demesi değildi." sözleri sonrası 'Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı'nı kaleme aldı.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AİHM'in tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 'derhal serbest bırakılmalı' kararıyla ilgili Cemil Çiçek ve Bülent Arınç'ın yaptığı değerlendirmeler arasındaki farkı yazdı. Cemil Çiçek ile Bülent Arınç, "AİHM kararı uygulanmalı" derken neden farklı tepkiler aldı? Ahmet Hakan'ın bu soruya ilişkin yorumu dikkat çekici.

"Yahu hâlâ fark etmediniz mi?"

Hakan'ın konuya ilişkin yazısı şöyle: Bülent Arınç... “AİHM kararı uygulanmalı” demiş. Çok tepki almış. Cemil Çiçek de... “AİHM kararı uygulanmalı” demiş. Hiç tepki almamış. Yahu hâlâ fark etmediniz mi?

Bülent Arınç’ın aldığı tepkinin nedeni “AİHM kararı uygulansın” demesi değildi.

Peki ya neydi?

- Mesela... “Kürtlerin yaşadığı travmaları Demirtaş’tan öğrendim” demesiydi.

- Mesela... Kobani olaylarından tek kelimeyle bile bahsetmemesiydi.

- Mesela... “Batı’da HDP gibi bir parti olabilir mi?” konusuna hiç girmemesiydi.

- Mesela... Demirtaş’ın yazdığı bir kitabın promosyonunu yapmasıydı.

- Mesela... Kötü çağrışımları olan “Cübbeyi giyesim geldi” cümlesini kullanmasıydı.

- Mesela... Cumhurbaşkanı Erdoğan adına konuşuyor gibi yapmasıydı.