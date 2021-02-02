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ABD'de demokratların önde ismi Alexandria Ocasio-Cortez'den cinsel taciz itirafı

Alexandria Ocasio-Cortez, ABD'deki 6 Ocak kongre baskınında canını kaybetme korkusu yaşadığını söylerken takipçilerine daha önceden cinsel tacize uğradığını açıkladı.

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The Guardian'da yer alan habere göre, Instagram hesabından canlı yayın açan ABD'de Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, 6 Ocak Kapitol baskını gecesinde ofisindeki tuvalete saklandığını söyledi. Ocasio-Cortez, banyoda saklandığı sırada baskıncıların odasına girip "O nerede, o nerede" sorularını sorduğunu söyledi.

Ocasio-Cortez o anları, "Öleceğimi düşündüm. Bir sürü düşünce geçti kafamdan. Benim için planlanan bu mu diye düşündüm" diyerek anlattı.

Kendisine yola devam etmesi yönünde çağrı yapanların çok sayıda olduğunu söyleyen Ocasio-Cortez "Bize yolumuza devam etmemizi söylüyorlar. 'Büyük bir mesele değil, ne olduğunu unutmalı hatta özür dilemelisin' diyorlar. Bu tam olarak tacizcilerin uygulayacağı taktik. Ben bir cinsel taciz mağduruyum. Bunu çok sayıda kişiye söylemedim. Bir travma yaşadığımda, travmalar birbirini şiddetlendiriyor" dedi. 

New York'un 14'üncü kongre bölgesinde seçimi yeniden kazanan Ocasio-Cortez, Kapitol saldırısından sonra canı için endişe ettiğini söylemişti.

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