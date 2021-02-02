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Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı

SİVAS’ın Şarkışla ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas’ın Şarkışla ilçesiyle Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Z.Ö. idaresindeki 80 ABZ 175 plakalı Renault marka otomobil, Cemel Beldesi kavşağında A. Y. idaresindeki 58 ACJ 445 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılardan araç sürücüsü Z.Ö. ve Ö.A.K olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Sivas kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan F.Ö., T.K., S.Y.K. ve D.H.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin Şarkışla ilçe hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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