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FETÖ'nün TSK yapılanmasına 42 ilde flaş operasyon!

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 42 ilde, 294 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 93 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ'nün TSK yapılanlanmasını yönelik 42 ilde operasyon başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nce örgütün sözde TSK mahrem yapılanmasında "mahrem hizmetler" yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2'si 'mahrem abi' 292'si ihraç veya görevde bulunan asker olmak üzere toplamda 294 şüphelinin yakalanması için operasyonlar düzenliyor. Şu ana kadar şüphelilerin 93 yakalandığı belirtildi.
 
292 asker şüphelinin rütbeleri şöyle:
4 Albay (emekli),
1 Yarbay (görevde),
9 Binbaşı (görevde),
6 Yüzbaşı (emekli),
1 Yüzbaşı (görevde),
1 Yüzbaşı (ihraç),
26 Üstteğmen (görevde),
3 Üstteğmen (emekli/istifa),
2 Teğmen (görevde)
2 Teğmen (istifa)
1 Teğmen (ihraç),
11 Astsubay (görevde)
9 Astsubay (ihraç),
3 Uzman Çavuş (görevde)
2 Uzman Çavuş (ihraç),
211 Kapatılan askeri okul öğrencisi.

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