Ozan Kabak resmen Liverpool'da! Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli stoper Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Fatih Terim, eski öğrencisi için duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra A takıma yükselen ve sonrasında önce Stuttgart, ardından da Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak, Liverpool'a imzayı attı. 20 yaşındaki milli stoper, sezon sonuna kadar Liverpool ile sözleşme imzaladı. Ozan Kabak, İngiliz ekibinde 19 numaralı formayı giyecek.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın çok büyük bir yetenek olduğunu ve birlikte çalışmak için sabırsızlandığını söyledi.

Jürgen Klopp: Çok büyük bir yetenek

Ozan Kabak'ın Liverpool'a transfer olmasının ardından Jürgen Klopp, kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu. Klopp, Schalke 04'te bir dönem Ozan Kabak ile birlikte çalışmış olan eski arkadaşı teknik direktör David Wagner ile genç oyuncu hakkında görüştüklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Dave onun hakkında zaten çok çok olumluydu. Almanya'ya çok genç yaşta geldi ve herkes onun büyük bir yetenek olduğundan emindi. Şu anda sadece 20 yaşında. Almanya'daki ikinci kulübünde oynuyor; Schalke de maalesef şu anda kötü bir konumda. Onun transfer etmek adına harekete geçmek için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyorduk. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi, istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu Ozan'a sunabiliriz.

Galatasaray - Porto maçını izleyip Ozan'ı beğenen Van Dijk, arkadaşı Ömer Bayram vasıtasıyla Ozan'a imzalı formasını göndermişti. Ozan Kabak da sosyal medya hesabından bu güzel sürprizi paylaşmıştı.

''Biz onun için uygun bir adım olduk''

Artık 20 yaşında da olsanız hata yapmanıza izin verilmiyor. O gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyoruz. Ozan, genç yaşta yurt dışına çıkmayı tercih etti., Türkiye'de istediği her kulüpte oynayabilirdi ama o bir adım atmak istedi. Önce Stuttgart'a, ardından Schalke'ye gitti. Biz onun için uygun bir adım olduk."

Terim: Güvenimi, gurura çevirdin evlat

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Liverpool'a transferi gerçekleşen eski oyuncusu Ozan Kabak için paylaşım yaptı. Fatih Terim, Ozan Kabak için "Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak'tan Schalke04'e veda

Schalke04'e veda paylaşımını Türkçe ve İngilizce olarak yapan 20 yaşındaki stoper, şu ifadeleri kullandı: "Bir buçuk yılı aşkın süredir formasını giydiğim Schalke04 Kulübü'nden bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca, mavi-beyaz renkler için birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Schalke04 Kulübü en kısa sürede layık olduğu yerlere gelecektir. Desteğini her zaman arkamda hissettiğim Schalke04 taraftarına sevgi ve saygılarımla."

Galatasaray'dan Ozan Kabak'a tebrik mesajı

Galatasaray, altyapısından yetişip Schalke 04'ten Liverpool'a kiralık giden Ozan Kabak için tebrik mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, altyapısında yetişen ve Liverpool'a kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak için tebrik mesajı yayımladı. Galatasaray, sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Futbol Akademisi’nde başlayan yolculuk Liverpool'da devam ediyor. Başarılar seninle olsun. Bu gurur hepimizin!" ifadelerine yer verdi.

42 resmi maça çıktı 3 gole imza attı

VFB Stuttgart'tan Temmuz 2019'da Schalke04'e transfer olan Ozan Kabak, mavi-beyazlı formayla 42 resmi maça çıktı ve 3 de gole imza attı. Ozan, Ada'nın yolunu tutarken, diğer taraftan Schalke04 de Arsenal'dan 28 yaşındaki Alman savunma oyuncusu Shkodran Mustafi'yi renklerine bağladı.