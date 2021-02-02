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Elektrikli otomobillerde ÖTV artışı! Resmi gazetede yayımlandı

Elektrikli otomobil satışında uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranları arttırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar, Resmi Gazete tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, motor gücü 85 kilowatt olan elektrikli araçlarla ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kilowatt ile 120 kilowatt arasındaki elektrikli araçlarla ÖTV oranı yüzde 7'den 25'e, motor gücü 120 kilowatı geçen elektrikli araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 15'den yüzde 60'a yükseltildi. 

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