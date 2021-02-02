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Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesinde bazı evlerde çatlaklar oluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Büyükkılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından AFAD ile temas halinde itfaiye ekiplerinin teyakkuza geçirildiğini belirtti.

''Rabbim güzel ülkemizi felaketlerden korusun''
Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Merkez üssü Sarıoğlan ilçemiz olan 4,6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Şükür ki şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yok. Olumsuz bir durumda 153’ten bize ulaşabilirsiniz. Rabbim güzel ülkemizi felaketlerden korusun."

Yozgat, Nevşehir ve Sivas gibi çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Bazı vatandaşlar, sarsıntının ardından sokağa çıktı.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor
Depremin ardından Sarıoğlan ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Sinan Karaerik, ilçedeki öğretmenevinde kaldığını, deprem anında uyuduğunu ve sarsıntıyla kalktığını söyledi. Binada kalanların panikle dışarı çıktığını belirten Karaerik, "Öyle sallandı ki böyle bir şey görmedim. Yatakta gittik gittik, geldik." dedi. Metin Aka da deprem anında uyanık olduğunu ve televizyon izlediğini dile getirdi. 

Sarsıntının şiddetiyle sokağa çıktığını ifade eden Aka, "Çok şiddetli deprem oldu. O anda avizeye baktım, lamba sallanıyordu. Uzanmış olduğum kanepe de sallanmaya başladı, panik halinde dışarı çıktım. Komşularımızın hepsinin lambası yanıyordu. Gece şartlarında evlerimizi inceledik, bir hasar yok. Allah beterinden esirgesin." diye konuştu.

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