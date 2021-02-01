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Adalet Bakanı Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına destek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi" sözleriyle ilgili konuştu.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi" sözleri sonrası açıklama yaptı.

Gül şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır."

Erdoğan, "yeni anayasayı tartışma zamanı geldi" demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni anayasayı tartışmanın zamanı geldiğini söyleyerek, "Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir. Önümüzdeki yeni dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz."" ifadesini kullandı.

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