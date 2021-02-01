İstanbul Valiliği'nden o provokasyona açıklama

Sosyal medyada Boğaziçi Üniversite öğrencilerinin hiçbir şey olmamasına rağmen gözaltına alındıkları yönündeki iddialara İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Valilik, öğrencilerin rektörlük binasını ablukaya aldığı ve polisin uyarılarına itibar etmedikleri belirtildi.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci rektörlük binasını ablukaya alarak Rektör Melih Bulu'nun çıkışına izin vermedi. İstanbul Valiliği, yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle dağılmalarının sağlandığını bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde sabah saatlerinde başlayan eylemler yerini gerginliğe bıraktı. Bir grup öğrenci sosyal medyadan yapılan çağrılarla rektörlük binasını ablukaya alarak Rektör Melih Bulu'nun çıkışına izin vermedi.

Polis kampüse girdi

Rektör Melih Bulu'nun güvenliğinin tehdit edilmesi üzerine kampüse giriş yapan polis, sokağa çıkma yasağının başladığını anons ederek öğrencilerin dağılmalarını istedi.

Rektör Bulu, polisin oluşturduğu güvenlik şeridi sayesinde kampüsten çıkarılırken oturma eylemi yapan öğrencilere polis müdahale etti. Polisin uyarılarına uymayarak eyleme devam eden bazı öğrenciler gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle dağılmalarının sağlandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur.

Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır."