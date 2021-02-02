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İzmir Karaburun açıklarında korkutan deprem

Ege Denizi'nde bugün deprem fırtınası yaşanıyor. Son bilgilere göre İzmir Karaburun açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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AFAD'da yer alan bilgilere göre, İzmir Karaburun açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.36 km olarak açıklanırken saati 23.46 olarak belirtildi.

Öte yandan Kandilli depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Twitter'dan açıklama yapan AFAD şu ifadelere yer verdi:

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 23.46'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

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