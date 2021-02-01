Bitlis'te facia! Çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü yaralı çocuklar var

BİTLİS'te, 7 katlı binanın çatısından düşen tonlarca kar kütlesinin altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.Abone ol
Bitlis'ten gelen son haber korkunç... İddiaya göre oyun oynayan 3 çocuğun üzerine, 7 katlı binanın çatısında biriken tonlarca kar kütlesi düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar yığınının altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Başka biri olma ihtimaline karşı çalışma sürüyor
Yaralı olarak kurtarılan çocuklar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kar kütlelerinin altında başka birinin olma ihtimaline karşı arama çalışmasını sürdürüyor.