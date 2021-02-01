BIST 1.492
DOLAR 7,17
EURO 8,67
ALTIN 431,14
HABER /  YEREL

Bitlis'te facia! Çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü yaralı çocuklar var

BİTLİS'te, 7 katlı binanın çatısından düşen tonlarca kar kütlesinin altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Abone ol

Bitlis'ten gelen son haber korkunç... İddiaya göre oyun oynayan 3 çocuğun üzerine, 7 katlı binanın çatısında biriken tonlarca kar kütlesi düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar yığınının altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Başka biri olma ihtimaline karşı çalışma sürüyor
Yaralı olarak kurtarılan çocuklar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kar kütlelerinin altında başka birinin olma ihtimaline karşı arama çalışmasını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Van'da 6 kişi mutasyon koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 4 yaralı
600 Yataklı Tarsus Devlet Hastanesi planlanandan 6 ay önce tamamlandı!
İYİ Parti'li Koray Aydın'dan "erken seçim" iddiası: Yakın bir gelecekte seçim olacak
CHP'li Veli Ağbaba: İşsizler iş aramaktan umudunu kesti, işverenler de artık işçi aramıyor
Tekirdağ'da feci kaza! Kamyonet ve otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı
Beşiktaş'ta ayrılık! Fatih Karagümrük'e transfer oldu
Barcelona, sezon sonu ayrılsa da Lionel Messi'ye 39 milyon avro ödeyecek iddiası
Yorumlar