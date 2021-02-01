BIST 1.492
DOLAR 7,17
EURO 8,67
ALTIN 431,14
HABER /  YEREL

Makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 4 yaralı

Diyarbakır’da iddiaya göre, makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağaç yerinden koparken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Olay, Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 EZV 06 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarak ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağaç yerinden koparken, araçta bulunan 4 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin Büyükşehir'de neler oluyor? MHP'li vekil Olcay Kılavuz açıkladı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
600 Yataklı Tarsus Devlet Hastanesi planlanandan 6 ay önce tamamlandı!
Eşi benzeri görülmemiş bir şans! Talih kuşu 6'ıncı kez vurdu
CHP'li Veli Ağbaba: İşsizler iş aramaktan umudunu kesti, işverenler de artık işçi aramıyor
Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı
Beşiktaş'ta ayrılık! Fatih Karagümrük'e transfer oldu
Barcelona, sezon sonu ayrılsa da Lionel Messi'ye 39 milyon avro ödeyecek iddiası
Hulusi Akar'dan önemli 'Türk-Rus Ortak Merkezi' açıklaması
Semih Yalçın'dan Davutoğlu’na ‘koalisyon’ yanıtı! Faruk Çelik'e çağrı yaptı
Yorumlar