Semih Yalçın'dan Davutoğlu’na ‘koalisyon’ yanıtı! Faruk Çelik'e çağrı yaptı

Davutoğlu ile Bahçeli arasında başlayan koalisyon tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan Semih Yalçın, 17 Ağustos 2015 tarihinde Davutoğlu'nun Bahçeli ile görüştüğü toplantıda eski bakan Faruk Çelik'in de olduğunu hatırlatarak "Tavsiyemiz Faruk Çelik’in toplantı tutanaklarını malum gazeteciler marifetiyle kamuoyu ile paylaşmasıdır. Asıl gerçekler o zaman ortaya çıkacaktır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ahmet Davutoğlu’na yönelik “Koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı” sözleriyle başlayan koalisyon görüşmeleri tartışmaları devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun MHP’ye videolu cevabına yanıt verdi.

Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine o dönemi anlatan görüntüleri içeren videoyla cevap vermiş, “Gerçekler ortada, hodri meydan!” demişti.

“Ucuz bir kopyasıdır”

“Ahmet Davutoğlu'nun, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye bir video çalışması üzerinden meydan okuma girişimi, FETÖ'nün siyasi iftira kampanyaları sırasında sıkça kullandığı algı yönetimi ve propaganda yöntemlerinin ucuz bir kopyasıdır” diyerek açıklamasına başlayan Semih Yalçın, 7 Haziran 2015 sonrasında başlayan koalisyon görüşmelerine şu sözlerle değindi:

MHP'nin muhtemel bir koalisyon için; birinci olarak Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği vazgeçilmez şart olarak koşulmuştur. MHP'nin o dönemdeki öncelikli taleplerinden biri de çözüm sürecinin eksiksiz ve bahanesiz olarak ortadan kaldırılması ve tasfiyesi olmuştur.

O dönemde Davutoğlu bu şartları kabul etmediği gibi, Sayın Devlet Bahçeli ile baş başa görüşmelerinden sonra MHP ile koalisyon kurulmasına imkân kalmadığını açıklamış ve buna Sayın Genel Başkanımızın tutumunu gerekçe göstermiştir.

O zaman MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, erken seçimin bütün yollar tıkandıktan sonraki son çare olacağını belirtmişken; bütün yolları tıkama görevini yerine getiren Davutoğlu, son çareye odaklanmıştır.

Davutoğlu'nun gerek MHP ve gerekse CHP ile kurduğu temaslar sırasındaki asıl amacının, koalisyon yerine bir erken seçim hükümeti kurmak olduğu anlaşılmış, nitekim ardından da Türkiye erken seçime götürülmüştür.

“Koalisyon hükümeti kurmak gibi bir niyeti yoktu''

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, koalisyon görüşmeleri sürecini anlatmaya şöyle devam etti:

11 Haziran 2015 seçim sonuçlarını açıklayan Sabah ve Yeni Şafak gazetelerinin, 12 Haziran günkü nüshalarında erken seçimin ufukta göründüğünü haber veren manşetler atmış olması da, meselenin bir başka çarpıcı fotoğrafı olarak hafızalardaki tazeliğini korumaktadır.

Ahmet Davutoğlu, 13 Ağustos 2015 tarihinde hükûmet kurma süreci kapsamında son görüşmeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapmıştır.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında CHP ile koalisyon görüşmelerinde ‘hükûmet ortaklığı’ yapma zemininin oluşmadığını belirterek ‘Erken seçim önümüzde görünen güçlü bir ihtimaldir’ demiştir.

Böylece Davutoğlu'nun ipe un serdiği, koalisyon hükûmeti kurmak gibi bir niyetinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

O günlerde Davutoğlu'ndan peş peşe gelen açıklamalarla, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle son kez yapacağı görüşmenin yasak savmaktan ve halk tabiriyle MHP'nin sakalının altından geçmekten ibaret olacağı anlaşılmıştır. Bu görüşme gerçekleşecek ve kamuoyuna MHP'ye de gittik ama olmadı denecektir.

Nitekim 17 Ağustos'ta TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmeye hazırlıklı geldiği halde Ahmet Davutoğlu ile arasında yapılan görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmamıştır.

“Azledilmesinin tutanaklarla ilgisi var mı?”

17 Ağustos tarihli toplantıda eski bakan Faruk Çelik’in de bulunduğunu hatırlatan Yalçın, “Tavsiyemiz Faruk Çelik'in toplantı tutanaklarını malum gazeteciler marifetiyle kamuoyu ile paylaşmasıdır. Asıl gerçekler o zaman ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullanarak “Faruk Çelik'in tutanakları Sayın Cumhurbaşkanına vermesi halinin Davutoğlu'nun başbakanlıktan azledilmesi ile ilgisi, ilintisi var mıdır?” diye sordu.