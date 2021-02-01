BIST 1.492
DOLAR 7,17
EURO 8,67
ALTIN 431,14
HABER /  DÜNYA

Peru’da skandal! Kamerayı açık unutan avukat müvekkiliyle ilişkiye girerken yakalandı

Demirören Haber Ajansı

PERU’da koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak görülen bir duruşmada avukat, kamerasını açık unutarak müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Duruşmanın yargıcı John Chahua Torres, avukata soruşturma başlatılması talebinde bulundu.

Abone ol

Peru'da Hector Paredes Robles adlı avukat, koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak görülen duruşmada kamerasını açık unutunca müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Söz konusu olayı gören davanın yargıcı John Chahua Torres, “Kamu ahlakına aykırı olan ve ulusal düzeyde kaydedilmeleri nedeniyle müstehcen eylemlere tanık oluyoruz” dedi.

Müvekkili organize suç örgütüne üyelikten yargılanıyor
Davada avukat Robles’in cinsel ilişkiye girdiği ismi açıklanmayan kadının, organize bir suç örgütüne yapılan baskınla gözaltına alınan kişilerden biri olduğu ifade edildi. Görüntülerin kameralara yansımasının ardından mahkeme çalışanı, görüntülerdeki kişinin Robles olduğunu doğruladı. Bunun üzerine Yargıç Torres, avukata yönelik soruşturma başlatılması talebinde bulunduğunu açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yozgat'ta içeri girip tek tek kurtardı: Çıkamaz ve boğulurdu
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
2020'de kartlı ödemeler yüzde 17 büyüyerek 1.15 trilyon TL'ye yükseldi
Barış Özbek'in eşi kimdir Minecan Beyazadam kaç yaşında?
Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile olan sözleşmeyi feshetti
Devlet Bahçeli'den Kabe tepkisi Yezid’in askerlerinden hiç farkı yok
İzmir beşik gibi sallanıyor! Deprem fırtınası yeniden başladı AFAD'dan son dakika açıklama
Dolar kuru sert çakıldı! Dolar 7'in altına iner mi? Yabancı bankalar tahminleri bir bir değiştirdi
İsmail Balaban ikizi Turan Balaban kimdir? Survivor İsmail ailesi
Kabine Toplantısı başladı! Sokağa çıkma yasakları kısalıyor restoran ve kafeler açılıyor mu
Yorumlar