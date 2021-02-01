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Doğan Keser kimdir ne iş yapıyor Survivor Doğan kaç yaşında?

Survivor'a yeni katılan yarışmacılardan biri Doğan Keser oldu. 25 yaşında olan Doğan Keser, sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor. 'Sensin' videosu ile tanınan Doğan Keser kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor?

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Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden gelen yarışmacılardan biri de Doğan Keser oldu. Ünlüler tarafından seçilen Doğan'ın yaptığı 'oltaya takılan balık' taklidi ise Survivor yeni bölüme damga vuracak. Sosyal medyanın diline düşen Doğan Keser 25 yaşında. Peki aslen nereli, ne iş yapıyır? 

Fenomen Doğan Keser ''Sensin'' videolarıyla tanınmıştı. İşte Survivor Doğan Keser ile ilgili bilgiler...

Survivor Doğan Keser kimdir?

Survivor'a yarışmacı olarak katılan Doğan Keser 1995 yılında doğmuştur. 25 yaşında olan Doğan Keser sosyal medya fenomeni olarak geniş bir kitleye hitap ediyor.

İmza hareketi dikkat çekti: Zorlu parkurların ve ilginç yarışmacıların programdaki diyalogları ile adından söz ettiren yarışmada asil yarışmacı isimler arasında bir de yedek yarışmacılar kadrosu bulunuyor. Programın gidişatına göre Survivor yedek yarışmacılar programa sonradan dahil olabiliyor. Bu isimlerden bir tanesi de "Sensin diyen çocuk" olarak tanınan Doğan Keser oldu. Yeni bölüm fragmanında yer alan Doğan, imza hareketi olan ıslık çalma ile diğer yarışmacıları şaşkına uğrattı.

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