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Konya'da sözlü tartışma kavgaya döndü! Döverek öldürdüler

Demirören Haber Ajansı

KONYA'nın Çumra ilçesinde çiftçi Hikmet Akkaya (46), husumetlileri Şakir Ceylan ve Fevzi Çalı tarafından dövüldü. Aldığı darbelerle beyin kanaması geçiren Akkaya hayatını kaybetti.

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Olay, geçen hafta İçeri Çumra Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, çiftçi Hikmet Akkaya, daha önce aralarında husumet bulunan Şakir Ceylan ve Fevzi Çalı İle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hikmet Akkaya, başına aldığı darbeyle yere yığıldı.

Ağır yaralanan Hikmet Akkaya, çevredekilerin ihbarıyla çağırılan ambulansla önce Çumra Devlet Hastanesi'ne daha sonra Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Şakir Ceylan ve Fevzi Çalı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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