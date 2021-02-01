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HABER /  DÜNYA

Eşi benzeri görülmemiş olay! Şans yüzüne 6. kez güldü

Demirören Haber Ajansı

ABD'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Ülkede büyük ikramiye 6'ıncı kez Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'a çıktı.

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ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'ın yüzüne şans tam 6'ıncı kez güldü. Yok böyle şans dedirten Moss, Mega Millions'tan 250 bin dolarlık ( 1 milyon 795 bin TL) piyangoyu kazandı. Moss kazandığı ikramiyeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Talihli Moss yerel medyaya yaptığı açıklamada, " Idaho devlet okullarını desteklemekten gurur duyuyorum, gerçekten bu yüzden oynuyorum. 6'ıncı kez piyango çıkması açık şansın göstergesi. Ayrıca bu parayı tamamen kızımın eğitimi için kullanacağım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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