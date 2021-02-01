BIST 1.499
DOLAR 7,19
EURO 8,69
ALTIN 431,22
HABER /  EKONOMİ

THY'den flaş karar! İsrail uçuşlarını 7 Şubat'a kadar durdurdu

THY, İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlarını 7 Şubat'a kadar durdurdu. İşte yapılan açıklama...

Abone ol

Türk Hava Yolları (THY),  İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, 7 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

THY basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 karantinası nedeniyle daha önce 31 Ocak olarak açıklanan İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, tedbirler kapsamında 7 Şubat Pazar gününe kadar uzatıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
AİHM, Demirtaş'ın ikinci tutukluğuna ilişkin Türkiye'den savunma istedi
Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı'yı transfer etti
Rekabet Kurulu'ndan Philips Türkiye hakkında soruşturma
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Size geçit vermeyeceğiz
Bingöl'de kayıp olarak aranıyordu! 20 yaşındaki Merve Abasiyun ölü bulundu
Süleyman Soylu, fena Ti'ye aldı: Özgür Özel'in cezai ehliyeti yoktur, yani 46'dır
Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı
Boupendza için kıyasıya yarış sürüyor
Yorumlar