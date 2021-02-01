Süleyman Soylu, fena Ti'ye aldı: Özgür Özel'in cezai ehliyeti yoktur, yani 46'dır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener’in paylaşımını alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cezai ehliyeti yoktur. Yani 46'dır" diye yazdı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener’in "Mehmet Ali Çelebi ve iki milletvekilinin istifasını ‘sarayın operasyonu' diye adlandıran ve linci başlatan Özgür Özel’in açıklaması!!!” paylaşımını alıntılayarak, “Nedim Şener çok güzel yakalamışsın Ancak Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır" ifadelerini kullandı.