Simpsonlar kehanetleri bir bir tutuyordu! Marc Wilmore hayatını kaybetti

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın yazım ve yapım ekibinde yer alan 57 yaşında Marc Wilmore hayatını kaybetti.

Efsane çizgi dizi The Simpsons ve komedi dizisi In Living Color'ın yazarı Marc Wilmore, koronavirüs nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. Komedyen Larry Wilmore, erkek kardeşi Marc Wilmore'un yaşamını yitirdiğini, dün akşam saatlerinde Twitter'dan yayınladığı mesajla doğruladı. Televizyon yazarı Marc Wilmore, koronavirüsün yanı sıra, son birkaç yıldır diğer sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyordu.



Larry, kardeşi için "Tatlı kardeşim Marc Edward Wilmore, Kovid ve ona yıllarca acı çektiren diğer rahatsızlıklarla savaştıktan sonra dün gece vefat etti" ifadelerini kullandı. Efsane çizgi dizi The Simpsons'ın yazım ekibine 2002 yılında dahil olan Marc Wilmore, 2002 ile 2015 yılları arasında animasyon komedi dizisinin 12 bölümünü yazdı.