BIST 1.499
DOLAR 7,19
EURO 8,69
ALTIN 431,22
HABER /  SPOR

Ali Akman Eintracht Frankfurt'a transfer oldu!

Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Abone ol

Frankfurt'tan yapılan açıklamada Ali Akman ile 1 Temmuz 2021'den itibaren aktif olmak kaydıyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Ali Akman ile ilgili konuşan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic; "Türk futbolundaki en büyük yeteneklerden birini kazandık. Gelecek yıllarda geliştirmek istediğimiz bir oyuncu. Ali Akman istediği zamana ve desteğe burada sahip olacak. Böylesi bir genç yeteneği kadromuza kattığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor                                                                                      Sezonu Bursaspor'da tamamlayacak olan 18 yaşındaki Ali Akman, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeni takımına katılacak. Ali Akman bu sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı.

Sosyal medya hesaplarından Almanca ve İngilizce dillerinde yorumda bulunan genç futbolcu, şunları söyledi:

"Güzel mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Yakında Eintracht Frankfurt ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum."

Sezonun Bursaspor'da tamamlayacak olan Ali Akman, 2021 yılının Temmuz ayında Alman ekibinin formasını giyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Hatayspor kafilesi! Mesut Özil...
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Edirne merkezli FETÖ operasyonu! 20 zanlı için gözaltı kararı verildi
Bitlis'te terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Trabzon'da gören kimse anlam veremedi! Sebebini öğrenen şaştı kaldı
Karın ağrısıyla hastaneye gitmişti! Konya'da 45 yaşındaki kadının hayatı karardı
Survivor Doğan Keser kimdir yaşı kaç ne iş yapıyor?
Küçükçekmece'de beton mikserinin ezdiği kadın feci şekilde hayatını kaybetti
Kırıkkale Valiliği'nden Alaattin Çakıcı'ya 'çakarlı araç' iddiaları için açıklama
Balıkesir'de 2 mahalleye karantina! Barikat kuruldu giriş ve çıkışlar kapatıldı
Yorumlar