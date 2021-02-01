Ali Akman Eintracht Frankfurt'a transfer oldu!

Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

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Frankfurt'tan yapılan açıklamada Ali Akman ile 1 Temmuz 2021'den itibaren aktif olmak kaydıyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Ali Akman ile ilgili konuşan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic; "Türk futbolundaki en büyük yeteneklerden birini kazandık. Gelecek yıllarda geliştirmek istediğimiz bir oyuncu. Ali Akman istediği zamana ve desteğe burada sahip olacak. Böylesi bir genç yeteneği kadromuza kattığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor Sezonu Bursaspor'da tamamlayacak olan 18 yaşındaki Ali Akman, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeni takımına katılacak. Ali Akman bu sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı.

Sosyal medya hesaplarından Almanca ve İngilizce dillerinde yorumda bulunan genç futbolcu, şunları söyledi:

"Güzel mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Yakında Eintracht Frankfurt ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum."

Sezonun Bursaspor'da tamamlayacak olan Ali Akman, 2021 yılının Temmuz ayında Alman ekibinin formasını giyecek.