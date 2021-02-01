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Fenerbahçe'nin Hatayspor kafilesi! Mesut Özil...

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu netlik kazanırken Mesut Özil kafilede yer aldı. Jose Sosa ise İstanbul'da bırakıldı.

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ilk kez kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu şöyle:
"Altay, Harun, Gökhan, Uğur, Nazım, Caner, Novak, Sadık, Lemos, Serdar, Attila, Fatih, Gustavo, Ozan, Mert, Mesut, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse "

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa da Hatay'a götürülmedi. Sosa'nın teknik direktör Erol Bulut'un kararı ile İstanbul'da bırakıldığı belirtildi.

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