Erdoğan'dan CHP'deki istifalara sert tepki: Yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, CHP'deki istifalarla ilgili 'saray operasyonu' diyen çevrelere "Yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır" yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında son dakika açıklamalar yaptı. CHP'den istifa eden milletvekilleriyle ilgili yapılan tartışmaya ilişkin ''Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Kime sorsanız Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında sadece isim benzerliği olduğunu söyleyecekler." diye konuştu.

"Çok net söylüyorum biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz." diyen Erdoğan, "Her hafta bir pot kıran bu CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Endişemiz ülkemiz adına. Bizim sıkıntımız demokrasimiz, Türk siyaseti adınadır. Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız." düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil mezara kadardır"

Önden gidenlerden devraldığımız ve adına Türkiye dediğimiz bu davayı gerektiğinde canımız pahasına sürdürüyoruz. AK Parti olarak sadece 83 milyonun değil gözünü ve kalbini ülkemize çevirmiş 100 milyonlarca mazlumun da emanetini taşıyoruz. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil mezara kadardır.

CHP'ye eleştiriler

Teşkilatlarını saran taciz, tecavüz, hırsızlık furyasının üzerini kapatmak için her gün olmadık yalanlarla bize ve AK Parti'ye saldırıyorlar. Daha önce milletin gündemini haftalarca Külliye'ye giden CHP'li diye meşgul etmişlerdi. Sonra bu kuyruklu yalanların CHP Genel Merkezi'nde üretildiği ortaya çıktı. Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Kime sorsanız Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında sadece isim benzerliği olduğunu söyleyecekler. Siz gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, hangi kirli pazarlıkları yaptığınızı görüyor.

"Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz"

Bu millet 520 gündür evlat nöbeti turan anneleri ziyaret etmediğinizi de biliyor. CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a terörist uzantılarıyla yürüdü. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı. Teröristler için gösterdikleri empatinin binde birini dahi o teröristlerin katlettiği insanlar için göstermediler. Devletin kaymakamına, öğretmenine karşı militan iftirası atarken teröristleri arkadaş diye koruma yarışına girdiler. AK Parti'yi mesul tutmak pişkinliktir. Çok net söylüyorum biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz.

Her hafta bir pot kıran bu CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Endişemiz ülkemiz adına. Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız.

Bizim sıkıntımız demokrasimiz, Türk siyaseti adınadır. Varsın onlar kirli senaryolarla koltuklarını koruma mücadelesi versinler, biz gözümüzü ufuktan ayırmayacağız.

"Teröre, sapkınlığa, şiddete bulaşmadığı sürece her fikre saygılıyız"

Üye sayısı 11.5 milyona yaklaşan AK Parti'de önce millet, önce memleket diyen herkese yer vardır. Kimseyi ötekileştirmiyoruz, kimseyi yargılamıyoruz. Teröre, sapkınlığa, şiddete bulaşmadığı sürece her fikre saygılıyız. Başkaları gibi küçük olsun benim olsun zihniyetiyle değil 'büyük olsun hepimizin olsun' şiarıyla hareket ediyoruz. Milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor. Salgın şartlarına rağmen son bir yılda partimize 1 milyon 300 bini aşkın yeni üye kazandırdık.