Liverpool, Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor

Merih Demiral için 45 milyon euroluk teklifi Juventus tarafından reddedilen Liverpool, Ozan Kabak için Schalke ile görüşmelere başladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'un savunmaya takviye yapılmasını ısrarla istediği biliniyor. Liverpool transferin son saatlerinde Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna katmaya çalışıyor.

Bilindiği üzere Liverpool, daha önce Juventus forması giyen Merih Demiral'ı transfer etmek istedi ancak İtalyanlar 45 milyon euroluk teklifi yeterli bulmamıştı.

Transfer gerçekleşirse Ozan Kabak, kariyerinde ilk kez Premier Lig'de mücadele etmiş olacak.