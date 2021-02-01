Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2021 zam geldi yeni tarife

Şoförlere hızlı, konforlu ve kolay bir ulaşım sağlayan köprü ve otoyollara 2021 yılında zam geldi. Avrasya Tüneli’nde, 1 Şubat’ta geçiş ücretlerine yüzde 26 zam geldi. Peki Avrasya Tüneli otomobil ve minibüs ücretlerine ne kadar zam geldi?

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Her gün binlerce sürücü tarafından kullanılan konforlu ve hızlı ulaşım sağlayan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine 2021 yılında zam yapıldı. Avrasya Tüneli’nde, 1 Şubat’ta geçiş ücretlerine yüzde 26 geldi

Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretlerine zam: 1 Ocak 2021 tarihinde köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapıldı. Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli’nde, 1 Şubat’ta geçiş ücretlerine yüzde 26 geldi. Otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan ücret, 46 TL’ye yükseldi. 54 TL 70 kuruş olan minibüs geçiş ücretinin de 69 TL’ye çıktı.

Her gün tüneli kullanan bir araç sahibi gidiş – dönüş için ayda 2 bin 852 lira ödeyecek. Asgari ücretin 2 bin 825 lira olduğu dikkate alındığında, sadece geçiş için ödenecek rakam bir çalışanın net maliyetine denk geliyor.