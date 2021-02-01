Süleyman Soylu duyurdu: DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı ve tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'da önemli bir operasyona imza atıldığını açıkladı ve "DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı" ifadelerini kullandı.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.
Operasyonda DEAŞ’ın Türkiye suikastçısının yakalanıp ve tutuklandığını belirten Soylu, "Operasyon sona erdi. Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.