İslam Memiş'ten yatırımcıya altın ve gümüş ısrarı! 'Almak ne demek GÖM'

Gümüş fiyatları son ayların en yüksek seviyesine geldi. Sık sık gümüşe yatırım önerisi yapan İslam Memiş, gümüşteki çıkışa dikkat çekti. Memiş, yatırımcıya ısrarla gümüş alın diyor... Memiş ayrıca, bir arkadaşıyla arasında yaşadığı diyaloğu paylaşarak, 'TL ile altın alıyım mı “ sorusuna 'Almak ne demek GÖM dedim.'' ifadelerini kullandı.

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Gümüş fiyatları haftaya büyük bir tırmanışla başladı. Geçtiğimiz haftayı 6,34'den kapatan gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününde 7'inin üzerini gördü. Şu sıralar 6.94 seviyesinde hareket ediyor. Son 4 işlem günün 1 liraya değer kazanan gümüş dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Gümüşteki bu çıkışı değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş iddialı konuştu. Memiş, altın konusunda da benzer ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından yatırımcılarına mesaj veren Memiş, altın ve gümüşteki ısrarını sürdürdü.

Memiş şunları söyledi;

Gümüş ons 30 dolar, sıra gümüş gram 7,10’da.Bu hafta herkes “ Keşke gümüşümü altına çevirseydim “ diyecek.

“Almak ne demek GÖM''

Memiş ayrıca şunları kaydetti;

Arkadaşım aradı “ Elimde gümüşüm var, ne yapayım ?” dedi. Ben de “ Yüzde 50’sini altına çevir, yüzde 50’sini 7,10’dan TL’ye çevirip $ alırsın “ dedim. “ Peki TL ile altın alıyım mı “ dedi. “ Almak ne demek GÖM “ dedim.

Güncel gümüş fiyatları

ALIŞ(TL) 6,93

SATIŞ(TL) 6,94

ÖNCEKİ KAPANIŞ 6,3347 9,53 %

Güncel altın fiyatları

Şubat ayının ilk işlem gününde gram altın fiyatı 436,48 liradan işlem görüyor. Ons altın ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak altın fiyatlarında değişim yaşanmaya devam ediyor.

Çeyrek altın

Hafta açılışında çeyrek altın alış fiyatı 710 lira olarak belirlenirken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 721 lirada kaldı.

Cumhuriyet altını

3 bin liranın altına inmesiyle birlikte yatırım yapmak isteyen kişilerin dikkatini tekrar üzerine çeken cumhuriyet altını bugün 2 bin 829 liradan alınırken 2 bin 871 liradan da satışa sunuluyor.