Vergi borcu yapılandırması fırsatında son gün! İnternetten de başvuru yapılabiliyor
Vergi borcu yapılandırma 2021 Ocak sonuna kadar uzatılmıştı. Vergi borcu yapılandırma için son başvuru günündeyiz. Yararlanmak isteyen vatandaş bu fırsatı kaçırmamalı.. Yapılandırma aynı zamanda Bağ-Kur’luya da hem emeklilik hem de günlerini dondurma imkânı getiriyor. Öte yandan, borç yapılandırma ve ödeme işlemleri interaktif vergi dairesinden yapılabiliyor.
Milyonlarca vatandaşın borcundan kurtulacağı yapılandırmaya başvurmak için bugün son gün. 1 Şubat Pazartesi mesai bitimine kadar başvuran vatandaşların devlete olan borçları yapılandırılacak. Tüm detaylarına ulaşılan düzenlemeden yararlanmak isteyenler için artık son saatlere girildiği bilinirken süre uzatımı olmayacağı da edinilen bilgileri arasında yer alıyor. İşte detaylar...
Aylar önce geçen kanunda, başvuru ve ilk taksit zamanlarının uzatılması için bir defaya mahsus yetki verilmişti. Bundan sonraki dönemde ise kararname ile süre uzatımı yapılamayacak.
Borçlar ve emeklilik için yeni fırsat
Borçlulara birçok avantaj sağlayan yapılandırma, Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı da getirildi. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak.