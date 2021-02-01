Vergi borcu yapılandırması fırsatında son gün! İnternetten de başvuru yapılabiliyor

Borçlar ve emeklilik için yeni fırsat

Borçlulara birçok avantaj sağlayan yapılandırma, Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı da getirildi. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak.