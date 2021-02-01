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Sigara ve alkole karşı yeni yasaklar geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

Alkol ve tütün bağımlılığına karşı yeni yasaklar getirileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Reklam niteliğindeki tabela ve ayaklı panoların kullanımı ile ‘meyhane, tobacco shop, nargile cafe’ gibi isimlerin dükkân ismi olarak verilmesinin önüne geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Alkol ve tütün ürünlerinin satışına ilişkin yeni yasakların getirileceğini söyleyen Oktay, bağımlılıkla mücadelede en etkili yöntemin 'ilk denemenin önüne geçmek' olduğunu söyledi. "Bir kereden bir şey olmaz" yanılgısıyla başlayan sürecin bağımlılığa kadar gittiğini belirten Oktay, "Dolayısıyla gençlerimizin sigara, nargile, alkol, tütün gibi zararlı maddeleri hiç denememesini hedefliyor ve bu doğrultuda yoğun çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başkanı olduğu Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) çalışmalarıyla ilgili Milliyet yazarı Abdullah Karakuş'a konuştu.

"Düzenlemeler yapmak eylem planlarımız dâhilinde bulunuyor"

Gençlerin toplanma alanları olan okullarda sigara içilmemesine yönelik tedbirleri artırıp Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde Okulda Bağımlılıkla Mücadele (OBM) programını yıl sonuna kadar tüm okullara yayacaklarını söyleyen Oktay, devamında şu bilgileri verdi: Alkol ve tütün mamulleri satışı yapıldığını gösteren reklam niteliğindeki tabela ve ayaklı panoların kullanımı ile ‘meyhane, tobacco shop, nargile cafe’ gibi isimlerin dükkân ismi olarak verilmesinin önüne geçmeyi planlıyoruz.

Yine özendirici ve kullanım alışkanlığının yaygınlaşmasına hizmet ettiğini değerlendirdiğimiz nargilelik tütün ürünlerinde aromanın yasaklanmasına yönelik düzenlemeler yapmak da eylem planlarımız dâhilinde bulunuyor. Bu yıl içinde tütün mamullerinin içeriğinin tespitine yönelik akredite laboratuvarını da hizmete sokacağız.

İnternete de düzenleme getiriliyor

İnternet ortamına da düzenleme getireceklerini belirten Oktay, "Tüm internet servis sağlayıcıları yeni aboneliklerini, aksi talep edilmedikçe, güvenli internet hizmeti ile başlatacak" dedi. Oktay'ın açıklamalarına göre, siber zorbalık ve dijital kumara yönelik de önlemler getirilecek.

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