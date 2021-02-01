Et ve tavuk dönerde inanılmaz hileler! İçine öyle şeyler koyuyorlar ki...
Et ve tavuk dönerde hile yapan işletmeler, tüketicinin hem sağlığına hem de cebine zarar veriyor. Bazı tavuk döner işletmeleri, içeriğinde tavuk derisi kullanıyor. Et dönerde ise hileci işletmeler, içine; kıyma, kırıntı et, sakatat hatta tek tırnaklı eti bile koyabiliyor. Üstelik bunları tadımla anlamak da mümkün değil.
Et döner üretim tesisinde çalışanların hijyenden uzak görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözler et ve tavuk döner satışı yapan restoranlara çevrildi. Dönerin ne kadar hijyenik ortamda üretilip tüketicinin tabağına geldiği kadar hilesiz ve katkısız gelmesi de tartışılan bir başka konu oldu.
Fiyatı çok düşükse mutlaka hile vardır
Restoranlardan bazıları tağşiş ve hilenin önüne geçmek için anlaştıkları kasap ya da et üretim tesislerindeki karkas etleri kendileri seçip mutfaklarında işlerken bazıları ise kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri dana ya da kuzu etini kullanmayı tercih ediyor. Et dönere göre tavuk dönerin daha çok tercih edilmesinin sebebi ise fiyatının düşük olması. 100 gram tavuk döner 10-13 lira arasında alınabilirken aynı gramajda et dönerin fiyatı 18 liradan başlıyor.
Gramaj oyunu
Tavuk ya da et döneri bu fiyatlar altında satan bazı restoranlar ise maliyeti düşürüp daha çok kazanmak adına hileye başvuruyor. Tavuk dönerde bazı restoranlar gramaj hilesini uygulayarak 100 gram fiyatına 50 gram satıyor. 50 gramlık tavuk dönerin içine de büyük oranda tavuğun yağlı kısmı olan derisi eklenerek maliyeti düşürüp daha çok kar etmek amaçlanıyor.
Et dönere kıyma, sakatat ve tek tırnaklı eti karıştırılıyor
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda işletmelerini sıklıkla denetlediğini belirtti. Denetimlere rağmen bazı işletmelerin hileye başvurduğunu anlatan Manavoğlu, şunları kaydetti: Et dönerin içerisine kıyma konulabiliyor. Tek tırnaklı ve domuz eti gibi ürünlerin konulduğunu biliyoruz.