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Ermeni diasporasından Erdoğan-Elon Musk görüşmesine iftira: Uzayı silahlandırıyorlar

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi Elon Musk arasındaki görüşme sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, iç muhalefeti ezmek ve bölgesel savaşı başlatmak için uzayı silahlandırıyor" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Joe Biden koltuğa oturur oturmaz Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulunan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), şimdi de Cumhurbaşkanı  Erdoğan ile SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk arasındaki görüşmeyi hazmedemedi.

Resmi sosyal medya hesapları Twitter'dan Erdoğan ve Musk'ın fotoğrafının bulunduğu bir paylaşım yapan ANCA, "Erdoğan, iç muhalefeti ezmek ve bölgesel savaşı başlatmak için uzayı silahlandırıyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan ve Elon Musk ne konuştu?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususların ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kardeşim, bugün Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve Milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz."

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