BIST 1.491
DOLAR 7,22
EURO 8,74
ALTIN 433,43
HABER /  YEREL

Ordu'da iş dönüşü feci kaza! Ölüler var

Demirören Haber Ajansı

ORDU’nun Aybastı ilçesinde bir kafeteryada çalışan 3 arkadaşın eve dönmek için yola çıktığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, saat 23.00 sularında ilçeye bağlı Pelitözü Mahallesi Kuşyuvası mevkisinde meydana geldi. Özgür Hizmetli (32) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Hizmetli ile yanındaki Emre Karavuş’un (23) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kerem Ünal ise Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Özgür Hizmetli ve yanındaki iki arkadaşının unlu mamülleri satan bir kafeteryada çalıştığı, iş çıkışı arkadaşlarıyla evlerine dönerken kaza yaptıkları belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da görenleri hayrete düşüren görüntü! Herkes telefona sarıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
THY'den, Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna’ya 99 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Vedat Muriqi attı, Lazio galibiyet serisini sürdürdü
Konya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Hayatı karardı
Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Kabine toplantısı ne zaman Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Dolarda serbest düşüş! İşte piyasalarda haftanın açılış rakamları
Kayserispor Kevin Luckassen'i kadrosuna kattı
Türkiye: Myanmar'daki darbeyi şiddetle kınıyoruz
PKK'lı sözde üst düzey isimlerle örgüt üyeleri arasında köprü oldu! O kadın bakın kim çıktı!
Yorumlar