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Vedat Muriqi attı, Lazio galibiyet serisini sürdürdü

İtalya'da Lazio, deplasmanda Atalanta'yı 3-1 mağlup ederken Vedat Muriqi bir gol kaydetti.

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İtalya Serie A'nın 20. haftasında Lazio, deplasmanda Atalanta'yı 3-1 mağlup etti. Maçın 3. dakikasında Adam Marusic ile öne geçen Lazio'da Joaquin Correa, 51'de farkı ikiye çıkardı. Atalanta, 79'da Mario Pasalic ile skoru 2-1'e getirdi.

Maçın 80. dakikasında oyuna giren Vedat Muriqi, 82'de sonucu ilan eden golü kaydetti. Vedat Muriqi, Lazio formasıyla gol sayısını ikiye çıkardı.

Ligde üst üste 5. galibiyetini elde eden Lazio, puanını 37'ye yükseltti.

Atalanta ise 36 puanda kaldı.

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