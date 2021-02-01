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Oytun Erbaş TV programı sunacak! 'Koronavirüs Türklere bulaşmaz' demişti

Koronavirüs sürecinin ilk zamanlarında 'Türklere bulaşmaz' değerlendirmesi yanlış çıkan Doç. Dr. Oytun Erbaş, Kanal D'de 'Yüzleşme' isminde bir program sunacak.

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'Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği' programda Erbaş, programda yer alacak diğer doktorlarla birlikte hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatıracak.

Koronavirüs sözleri alay konusu oldu

​Doç. Dr. Erbaş, koronavirüs sürecinin başında şunları söylemişti: Virüsün Türkiye’ye gelmesi durumunda hızlı bir yayılım beklemiyorum. Burada gen farkı çok önemli. İki tane makale var bununla ilgili. İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor.

Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz'den de gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum.

"Türk geni demedim"

Erbaş, daha sonra, “Koronavirüs Türkiye'de genlerden dolayı salgın yapmaz. Türk geni demedim, Türkiye'de dedim. Bakabilirsiniz. Medya onu öyle yansıttı” demişti.

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