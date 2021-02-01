Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istifa eden 3 vekilin HDP eleştirilerine 'Atatürk'lü' yanıt

İstifa eden 3 vekilin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmenin detayları ortaya çıktı. HDP ile iş birliği eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Ancak HDP ile de görüşebiliyoruz. Türkiye'de bütün partilerle görüşebilen tek parti biziz. Atatürk etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın birlikte yaşamı savundu, birlik için mücadele etti.' dedi.

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CHP'de 3 vekil parti politikalarını zehir zembererek eleştirerek kazan kaldırdı. Birkaç gün önce İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel istifa etti. İstifaların yankıları devam ederken 3 vekilin, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmenin de detayları ortaya çıkmaya başladı.

HDP ile mesafe

İstifa eden vekillerin, CHP'nin HDP ile iş birliği yapması ve Atatürkçü çizgiden uzaklaşmasını gerekçe göstererek istifa etmesine Kılıçdaroğlu, karşı çıktı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Deniz Zeyrek, üç vekilin “HDP'ye mesafe koyun” talebine Kılıçdaroğlu'nun şu karşılığı verdiğini söyledi;

Atatürk'ün gösterdiği yolda...

“CHP ayrı parti, HDP ayrı parti. Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Ancak HDP ile de görüşebiliyoruz. Türkiye'de bütün partilerle görüşebilen tek parti biziz. Bakın Atatürk diyorsunuz. Atatürk etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın birlikte yaşamı savundu, birlik için mücadele etti. Orta Doğu'ya bakın. Çatışmaların kökeninde hep etnik köken, din ve mezhep farklılıkları var. Biz Atatürk'ün gösterdiği yolda güçlü bir Türkiye için birlikte hareket edilmesini savunuyoruz.”