Cemil Çiçek: Suçum varsa 10 kat ceza ödemeye hazırım

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin ihlal etmesiyle ilgili eleştirilen fotoğrafa dair konuştu. Çiçek, "Bir suç işlediğimize inanılıyorsa cezamı 10 kat fazlasıyla ödemeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Eski AK Parti Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, bakanlar, milletvekilleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu bir gruba verdiği yemek tartışma konusu oldu. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, bu durum için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun yemekli toplantısına salgın kurallarının ihlalinden ötürü 15 bin 900 lira ceza kestiği hatırlatılarak "AK Partili'linin yemeğine ceza yok, CHP'linin yemeğine ceza var" yorumu yapıldı.

"Mesafeye uyduk. Maskelerimizi de yemek yerken çıkardık"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çiçek, burada yanlış olanın fotoğrafın paylaşılması olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Cuma namazını kıldıktan sonra, Saffet Kaya'nın annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunduk. Saffet Bey, yemeğe davet etti. Bir ilaç şirketinin yemekhanesine gittik. Mesafeye uyduk. Maskelerimizi de yemek yerken çıkardık.

Eğer, buna rağmen bir suç işlediğimize inanılıyorsa cezamı 10 kat fazlasıyla ödemeye hazırım.

"Ortada kurallara uymama diye bir şey söz konusu değil"

Yani ortada kurallara uymama diye bir şey söz konusu değil. Eğer, buna rağmen bir suç işlediğimize inanılıyorsa cezamı 10 kat fazlasıyla ödemeye hazırım. Eski milletvekili hatıra fotoğrafı çektirdi. Bunu Facebook sayfasında paylaşmış. Yine de kamuoyundan özür dilerim."