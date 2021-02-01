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Cemil Çiçek: Yanlış olan yemek yememiz değil fotoğrafın paylaşılması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, korona kısıtlamalarına rağmen bazı milletvekili ve işadamlarıyla yedikleri yemeğe yönelik eleştirilere cevap verdi. Çiçek, Burada yanlış olan tek şey fotoğrafın paylaşılması" dedi.

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Cemil Çiçek, korona kısıtlamalarına rağmen topluca yedikleri yemeğin fotoğraflarının yayınlanması ve gelen eleştiriler üzerine açıklama yaptı. Çiçek, burada yanlış olanın fotoğrafın paylaşılması olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

Bir ilaç şirketinin yemekhanesinde yedik

“Cuma namazını kıldıktan sonra, Saffet Kaya'nın annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunduk. Saffet Bey, yemeğe davet etti. Bir ilaç şirketinin yemekhanesine gittik. Mesafeye uyduk. Maskelerimizi de yemek yerken çıkardık."

Bir suç işlediğimize inanılıyorsa cezamı 10 kat fazla öderim

"Yani ortada kurallara uymamama diye bir şey söz konusu değil. Eğer, buna rağmen bir suç işlediğimize inanılıyorsa cezamı 10 kat fazlasıyla ödemeye hazırım. Eski milletvekili hatıra fotoğrafı çektirdi. Bunu facebook sayfasında paylaşmış. Yine de kamuoyundan özür dilerim.”

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