Cengiz Aslan kimdir kaç yaşında Op. Dr. Cengiz Aslan neden öldü?

Türkiye’nin ilk beyin cerrahlarından olan aynı zamanda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da doktoru olarak bilinen Op. Dr. Cengiz Aslan 72 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu vahim olayın ardından Cengiz Aslan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Cengiz Aslan eşi ve çocukları kimdir?

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Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Aslan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 1 aydan beri İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da doktoru olan Cengiz Aslan 72 yaşında hayatını kaybetti. Peki kimdir Cengiz Aslan eşi ve çocukları kimdir?

Op. Dr. Cengiz Aslan'ın 25 yıldır beraber çalıştığı arkadaşı, meslektaşı Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ, "İlk 4-5 gün iyiydi sonra yoğun bakıma alındı, entübe oldu. Herhangi bir sistemik hastalığı yoktu. Ama çoklu organ yetmezliğinden, sepsisten vefat etti. Çok üzgünüz" dedi.

72 yaşında vefat eden Cengiz Aslan’ın genç yaşta vefat eden oğlu Alp Aslan’ın yanına defnedileceği öğrenildi.

Cengiz Aslan kimdir:

Op.Dr Cengiz Arslan 1970 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1976 yılında Vakıf Gureba Hasstanesi Beyin, Omuriik ve Sinir Cerrahisi bölümünü kurdu. 1979 yılında Amerikaya'ya gitti. Houston'da Baylor College of Medicine'de Nörofizyoloji alanlarında çalışmalar yaptı. 1982 yılında Houston'da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ağırlamış ve Özal'ın davet etmesi üzerine Türkiye'ye dönüp özel doktoru olarak görev yapmıştı