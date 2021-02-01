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ABD'de kar fırtınası! Acil durum ilan edildi

ABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu.

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Minnesota ve Illinois eyaletlerinden doğuya doğru gelen kar fırtınası pazar günü sabahın erken saatlerinde Virginia, Maryland ve Washington'u etkisi altına kaldı.

Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde kar kalınlığı 17 santimetreyi bulurken, yoğun kar yağışı nedeniyle Chicago O'Hare ile Midway havalimanlarında 300'den fazla uçuş iptal edildi, 360'tan fazla uçuşta ise gecikme yaşandı.

Washington'da acil durum ilan edilirken, kentte kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Virginia, Maryland ve Washington'da kar gün boyunca devam ederken, öğle saatlerinden itibaren Pennsylvania, New York, Delaware ve Massachusetts eyaletlerini de etkisi altına almaya başladı.

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