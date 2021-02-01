Chelsea 2 maç aradan sonra ligde kazandı

Chelsea, Premier Lig'in 21. haftasında sahasında Burnley'i 2-0 yendi. Frand Lampard'ın yerine takımın başına getirilen Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel, mavilerle ilk lig galibiyetini aldı.

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Karşılaşmada gol perdesini 40. dakikada Azpilicueta açtı. Callum Hudson-Odoi rakip ceza sahasının hemen dışından topu Cesar Azpilicueta'ya gönderdi, İspanyol oyuncu ceza sahası içinde topu üst direğin hemen altından ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Chelsea'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

84'te bu sefer Pulisic ve Marcos Alonso iş birliği oldu. Alonso ceza sahası içine girdi ve Pulisic'ten gelen topu ceza kalesinin sağ üst köşesine gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Chelsea ligde 2 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 33 yaptı. Burnley ise 22 puanda kaldı.