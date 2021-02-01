Sergen Yalçın Beşiktaş'taki 2 ayrılığı açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tyler Boyd ile Güven Yalçın'ın takımdan ayrılacağını söyledi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından konuştu. Transfer konusuyla ilgili de konuşan Yalçın, takımdan iki oyuncunun ayrılacağını belirtti.

Tyler Boyd ve Güven Yalçın'ın ayrılacağını belirten Sergen Yalçın, ''Boyd ayrılıyor herhalde. Güven de büyük ihtimalle kiralık olarak ayrılacak. Giden oyuncular kadroda düşünmediğimiz oyuncular. Bir tek Güven'in kalma ihtimali vardı. Ama onun da oynamasını istiyorum. İyi bir oyuncu. Burası ona iyi gelmedi. 4-5 maçta bir oynatabiliyoruz. Yeterli olmuyor. Gidip şansını başka bir yerde denemeli.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzonspor’a evinde 2-1 mağlup olarak liderliği Fenerbahçe’ye kaybeden Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından ilk kez bir büyük maçtan yenilgiyle ayrıldı.