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Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Rıdvan Dilmen duyurdu

Rıdvan Dilmen, ''Mesut Özil ile görüştük. Hatayspor maçında kadroda olacak. Fırsat olursa, duruma göre ve hoca da uygun görürse 15-20 dakika oynayabilir." dedi.

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Dün oynanan maçta Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 2-1 yenilmesinden sonra Süper Lig'de yeni lider Fenerbahçe oldu. Gözler, yarın oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe maçına çevrilirken herkesin aklında şu soru var; Mesut Özil, oynayacak mı, derbide sahada olacak mı? Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli taraftarların aklındaki soruya yanıt verdi.

Mesut Özil ile konuştuğunu belirten Rıdvan Dilmen, ''Mesut Özil ile görüştük. Hatayspor maçında kadroda olacak. Fırsat olursa, duruma göre ve hoca da uygun görürse 15-20 dakika oynayabilir." dedi.

Mesut Özil'den İrfan Can Kahveci paylaşımı
Öte yandan Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, sosyal medyadan paylaştığı mesajla takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci'ye "hoş geldin" dedi. Mesut, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Ailesine hoş geldin İrfan Can Kahveci!" ifadesine yer verdi.

''Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı" 
İrfan Can Kahveci de Mesut Özil'in paylaşımına cevap vererek, "Teşekkürler Mesut Özil. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı" ifadelerini kullandı. 

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