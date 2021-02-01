Galatasaray'dan Boupendza bombası! Bonservisi dudak uçuklattı

Atakaş Hatayspor formasıyla Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza için Galatasaray transfer teklifinde bulundu.

Abone ol

Ara transfer döneminde son saatlere girilirken kulüpler kadrolarını güçlendirme adına çalışmalarını sürdürüyor. Atakaş Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza için Galatasaray devreye girdi. Hatayspor As Başkanı Ethem Sunar, Tv100'e yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulüpten Boupendza için teklif aldıklarını söyledi;

"Futbolcumuza 10 milyon Euro değer biçtiğimizi belirttik"

"Galatasaray'dan bir teklif var. Biz de teklife karşı talebimizi ilettik. Futbolcumuza 10 milyon Euro değer biçtiğimizi belirttik. Abdürrahim Albayrak ile görüştük. Boupendza için sadece Türkiye'den değil birçok ülkeden teklif var. Biz Galatasaray'a yakınız ama onlar bize ne kadar yakın bilemem. 10 milyon Euro'nun altında bir teklifle masaya oturmayacağımızı belirttik. Boupendza'nın henüz bu gelişmelerden haberi yok. Kararı bize bırakmış durumda. Takas konusunda Galatasaray'dan alacağımız futbolcu bizim takımımızda oynayamaz. Boupendza transferi önünde sonunda olur ama bu kulüp Galatasaray mı olur bilemem."

350 bin Euro'ya geldi

Boupendza'yı 350 bin Euro karşılığında kadrolarına kattıklarını belirten Ethem Sunar, 24 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması halinde alternatifini bulduklarını söyledi.

Gabonlu futbolcu, 19 maçta kaydettiği 15 golle gol krallığı yarışısında zirvede bulunuyor.