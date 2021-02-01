BIST 1.473
DOLAR 7,28
EURO 8,83
ALTIN 435,37
HABER /  YEREL

İzmir’de iki aile arasında kavga: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, 2 kişi de aldıkları darp sonucu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Abone ol

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu E.İ. T.İ. ve Ş.İ. vücutlarına isabet eden saçmalar ile yaralanırken, Emran İ. ve O.D. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, suç aleti pompalı tüfeğe ekipler tarafından el konulurken, bir kişi ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes'in Covid-19 testi pozitif
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Youssouf Ndayishimiye, Medipol Başakşehir'de
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin maliyetini açıkladı
Yunus Mallı resmen Trabzonspor'da
Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, İstanbul'da
Myanmar'da darbe: Ülke lideri ve Devlet Başkanı gözaltında
Rusya'da sokaklar karıştı! Gözaltılar sürüyor
Manisa'da korkunç infaz! 4 ceset bulundu
Turgut Özal'ın özel doktoru Cengiz Aslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yorumlar