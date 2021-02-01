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Turgut Özal'ın özel doktoru Cengiz Aslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın doktoru Op. Dr. Cengiz Aslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel doktoru ve Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından biri olan Op. Dr. Cengiz Aslan, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu. Aslan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cengiz Aslan kimdir?

Op. Dr. Cengiz Aslan, 1970 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1976'da Vakıf Gureba Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi bölümünü kurdu. 1979 yılında ABD'ye gitti ve Houston'da Baylor College of Medicine'de nörofizyoloji alanlarında çalışmalar yaptı. 1982'de Houston'da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ağırlamış ve Özal'ın davet etmesi üzerine Türkiye'ye dönüp özel doktoru olarak görev yapmıştı.

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