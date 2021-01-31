Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Ordu Ünye'deki olay için HSK'ye inceleme izni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir savcının müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme izni verdi.

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ORDU Ünye'de görevli bir savcının ikamet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracının cam sileceklerine zarar verildiği ve aracına not bırakıldığı şeklinde şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında notu yazdığı ve aynı sitede ikamet ettiği belirlenen S.U., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, "Arabaya uyarı notu yazan kişi şu an cezaevinde. Niye not yazılan araç yüksek mevki olunca" şeklinde haber ve paylaşımlar yer almıştı.

Bakan Gül'den inceleme izni

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) başlatılan soruşturmaya yönelik inceleme izni verdi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında; şahsın sadece not kağıdı yazması nedeniyle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, 'mala zarar verme' suçuna yönelik soruşturma dosyasının derdest olduğu, soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği kaydedildi.