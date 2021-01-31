Gençlerbirliği'de bir darbe de Antalyaspor'dan

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Düşük tempoda seyreden mücadelede Antalyaspor'u 87'de Sidney Sam öne geçirdi. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Gençlerbirliği, 19 puanla 19. sırada kalırken; Antalyaspor ise 29 puana yükseldi.Abone ol
14. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bünyamin Balcı'nın kafa vuruşunda top sol direğin yanından auta çıktı.
39. dakikada Soner Dikmen'in sağ taraftan yaptığı ortada penaltı noktasının önündeki Ayite'nin kafa vuruşunda kaleci Boffin topu kontrol etti.
43. dakikada Eren Albayrak'ın soldan son çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortaya Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt üzerine gelen topun sahibi oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
53. dakikada Rahmetullah Berişbek'in sağ kanattan ortasında kale sahasındaki Soner Dikmen'in uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
65. dakikada Nuri Şahin'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta top sol direğin yanından dışarı çıktı.
87. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin ceza sahasının solundan altıpasın içine gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan Sam meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Gençlerbirliği: 0 - 1 :Antalyaspor
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ (Dk. 65 Halil İbrahim Pehlivan), Toure, Diego (Dk. 21 Rahmetullah Berişbek), Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sio (Dk. 65 Spiridonovic), Ayite (Dk. 76 Murat Yıldırım), Candeias, Stancu
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert (Dk. 52 Imeri), Nuri Şahin (Dk. 90+3 Serdar Gürler), Sam (Dk. 90 Veysel Sarı), Fredy, Orgill
Gol: Dk. 87 Sam (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 68 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 80 Soner Dikmen, Dk. 90+1 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)