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HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı

HDP Esenyurt İlçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

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HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam çıkarıldığı mahkemece “Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, aynı partinin yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. 

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından şüphelileri “Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. 

Hakimlik sorgusunun ardından şüpheli Ercan Sağlam “Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Dilan Kılıç hakkında ise aynı suçtan yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. 

Ne olmuştu?
HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından HDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç “Terör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden gözaltına alınmıştı.

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