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Konyaaltı Sahili'nde 2 tabanca bulundu! İncelenmek üzere kriminal servisine gönderildi

ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde, biri falezlerde, diğeri sahilde olmak üzere iki tabanca bulundu.

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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilk tabanca falezlerde bulundu. Denize giren Rus turist, falezler üzerinde gezintiye çıktı. Kayalıklarda siyah poşet içerisinde tabanca olduğunu gören Rus turist, yakınlardaki taksi durağına giderek silahı gösterdi. Taksicilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri tabancayı teslim aldı. Çevrede araştırma yapan polis, silaha ait ve içerisinde 6 mermi bulunan şarjör buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tabanca ve şarjör incelenmek üzere kriminal servisine gönderildi.

İkinci silahı temizlik işçileri buldu
Aynı dakikalarda ilk silahın bulunduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzakta, bu kez sahilde tabanca bulunduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik işçilerinin kumlar içerisinde bulduğu tabancayı teslim aldı. Denizden sahile dalgaların getirdiği düşünülen silahın oksitlendiği görüldü. Bu tabanca da incelenmek üzere kriminal servisine gönderildi.

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